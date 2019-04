Spiiker Põlluaas: kui tulevad külalised, pannakse ELi lipud Toompea lossi tagasi

Opositsioonis oleva reformierakondlane Taavi Rõivas püüdis eilse riigikogu istungi alguses suures saalis protseduurilise küsimusena uurida riigikogu spiikrilt Henn Põlluaasalt, miks Euroopa Liidu lipud on Valgest saalist ära võetud. Siis küsimusele vastamata jätnud Põlluaas selgitas hiljem ajakirjanikele, et tema otsustas, et ELi lippude asemele pannakse Eesti lipud.