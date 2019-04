Naiste tugikeskuse tegevjuht: Kuusik kasutab kõiki vägivallatsejale omaseid argumente ja võtteid

Minu arvates on see järjekordne ohvristamine ja kõige kõrgemal tasemel. See naine mõtles enne, et saaks vaikselt ära kaduda ja unustada. Ohvrid tavaliselt soovivad elada rahulikult oma elu edasi. Abikaasa on tiritud sellisesse seisu, kus ta tunneb ennast erakordselt halvasti ja me ei saa teda aidata.

Eesti Ekspressi artiklis oli viis allikat, kes kõik teadsid n-ö avalikku saladust, kuid ei otsinud inimese jaoks abi. Miks kõrvalised isikud ei otsi ise abi?

Hästi tihti on olnud naistel kaitsereaktsioon. On olnud juhtumeid, et minnakse tänaval vahele, kui mees peksab naist. Inimene, kes läks vahele, saab aga naiselt pahandada: «Mine ära, see on pere asi.» Või ei ole kõrvaltvaatajad julgenud vastanduda.

Eriti märkimisväärne on see, et tegemist on pikalt võimupositsioonil olnud mehega, kes on oma piirkonnas olnud võimukates ametites. See on hästi tavaline. Praegune juhtum ei ole seotud sellega, et joodikust mees peksab joodikust naist palgapäeval. Hästi palju on seda, et on võimukas mees, kes vaatab silma ja küsib, et kas te tõesti usute. Ei usu, sest süütuse presumptsioon on meil olemas. Mõnikord on see hea, aga praegusel juhul on neid märke liiga palju.

Me teame oma allikatest, et see on nii olnud juba 10 aastat.

Millised emotsioonid valdavad abikaasat? Kas tal on häbi?

Tal on väga häbi. Et asi ei läheks hullemaks, sest ta on ikkagi mehe kontrolli all, teeb ta kõike selleks, et tühistada taolise sisuga süüdistused.

Kas on võimalik, et Kuusik siiani kontrollib igat ta sammu?

Loomulikult. See võimalus on täiesti olemas.

Kui naisel on häbitunne ja ta teeb kõike, et maha laita ja öelda, et seda pole olnud, siis millal võib tulla see olukord, kus ta ütleb: «Nii on tõesti olnud»?

Kui tuleb välja, et lapsed on olnud kannatajad, siis võivad emad sellel hetkel murduda või järele anda. Enda pärast nad ei teeks midagi, aga kui nad näevad, et nende lastega on halvasti. Me varjupaikades ei survesta naisi midagi tegema. Sellepärast, et neid on halvas suhtes terve aeg survestatud. Me julgustame neid iseenda otsuseid tegema. Kui aga naine pendeldab kodu ja varjupaiga vahet, sest kodus on lapsed, siis me ütleme (viimasel juhul) naisele, et laste pärast tuleb tegutseda. Naine tunneb ennast alati süüdi selles olukorras. Kõik, kes varjupaika sisse astuvad, ütlevad alati, et nad on süüdi.

Kaua läheb aega, mil naised lõpetavad enda süüdistamise?

Võib minna aastaid, ta võibki jääda ennast süüdi tundma. Ta saab elada oma elu edasi, aga süütunne võib jääda elu lõpuni. Me üritame teha kõike, et ükski naine ei tunneks varjupaigast lahkudes, et ta on süüdi. Et see kõik, mille sees nad olid – võim, kontroll, manipulatsioon – ei olnud nende põhjustatud, vaid selle põhjus on vägivallatseja. Kui see teadmine on sügavale sisse juurdunud, siis seda ei saa välja, aga sellega võib õppida elama.