Mustamäe kirik saab uue rahasüsti abil peaaegu valmis

«Kuni 500 000 eurot jääb veel puudu. Praegu me saime konsistooriumilt miljoni euro suuruse eraldise ning annetustena veel juurde ja selle raha eest saame tegelikult ehitusega üsna kaugele,» ütles Mustamäe kiriku sihtasutuse juht Taavi Turvas.

Teisipäeval käisid kiriku ehitustöödega tutvumas Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats ja abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kuid linnavalitsuse rahalisele toele kiriku ehitajad praegu ei looda.

«Linn on siia juba väga palju panustanud. Osalt ka selle tõttu, et see pole klassikalises mõttes kirik. See pole lihtsalt üks kirikuhoone, kus toimuvad jumalateenistused. See maja on pigem kogukonna keskus koos kirikuga. Siin on palju igasuguseid muid ruume, mis aitavad kirikul või kogudusel tegeleda just nende asjadega, mis tavaliselt välja ei paistagi. Eesti mõistes on kirik Eesti inimese jaoks see koht, kus käiakse jumalateenistustel või matustel. Aga näiteks puudustkannatavate inimeste toetamine, nõustamine ja üldse kiriku heategevuslik külg ei paista välja. Siia on planeeritud ka lastehoid või lasteaed,» selgitas Turvas.

Ehituse teises etapis saavad lõpuni valmis hoone sisemised seinad, samuti ehitatakse välja kõik sisemised kommunikatsioonid. Siis jääbki teha vaid lõppviimistlus, mis peab järgmist rahastust ootama.

«Kiriku ehitusse on panustanud nii linn, riik, kui annetajad. Eks tuleb jälle linnavalitsuses arutada, mida teha. Paraku on nii, et ehitusturul jooksevad hinnad eest ära,» ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Turvas lisas, et teise ehitusetapi alguses võrdles ta algset pakkumist ja uusi hindu ning pidi tõdema, et hinnatõus oli veidi üle kümne protsendi. Ta polnud kitsi kirikut ehitava ettevõtte Ehitus5ECO OÜ kiitmisega. «Ehitaja on väga hea. Tema eesmärk pole siin olnud niivõrd kasumit teenida, kui aidata kirikul lõpuks valmis saada,» lausus Turvas.

Inimesed ootavad tema sõnul kiriku valmimist suure huviga. «Pidevalt juhtub, et keegi tuleb ja tunneb huvi, et kas võib vaadata, kui kaugel asjad on.

«Mustamäel elab nii palju inimesi, et siin võiks mitukümmend kirikut olla, ja kõik oleksid rahvast täis,» arvas Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Tiina Klement. Kiriku ehitajate praegune unistus on, et pühakoda saaks valmis järgmise aasta numbri sees.