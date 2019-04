Politsei soovitab: lume ja lörtsi korral on targem suverehvidega auto koju jätta

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe ütles Postimehele, et sõidukijuhtidel tuleks jälgida tee- ja ilmastikuolusid ning käituda vastavalt. «Kui lumi tuleb maha, tuleks suverehvidel auto koju jätta ja oma sõidud ümber korraldada, kasutades ühistransporti või sõidu ohutuse mõttes ära jätta,» soovitas Kullamäe.

Kui päeval on sajused ilmad ja öösel tulevad külmakraadid, tekib oht, et teed on libedad. «Seega tasub olla äärmiselt ettevaatlik liikluses, hoida pikivahet, valida sõidukiirust ja sõiduvõtted vastavalt tee- ja ilmaistikuoludele ning hoiduda järskudest manöövritest,» märkis Kullamäe.