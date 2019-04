Tanel Kiik: Kuusiku tagasiastumisel sai otsustavaks algatatud kriminaalmenetlus

«Peamine nii-öelda otsustav tegur oli see, et algatatud on kriminaalmenetlus, väga tõsine löök kogu valitsuse tööle asumisele. Selle tulemusel jõutigi järeldusele, et Kuusikul on mõistlikum ametist lahkuda,» kommenteeris Kiik, kelle sõnul ei ole sellisel teemal ruumi kahtlustusteks ja õigustusteks. «Kõigi koalitsioonierakondade jaoks on võitlus perevägivallaga väga oluline,» lisas ka.

Kiik kinnitas, et valitsus püsib ja EKRE kaasamine valitsusse oli õige otsus. «Küsimus oli selles, et kahtlustused, mis olid esitatud, on niivõrd tõsised. Ei saa olla kahetimõistmist ja vastuolulisi signaale,» rääkis Kiik. «Valitsuse töövõime huvides oli see kolme erakonna ja eeskätt EKRE otsus, et antud olukorras on kõige parem Kuusikul ministriametist lahkuda,» rääkis Kiik ja lisas, et ta on kindel, et EKRE esitab uue ja tugeva kandidaadi.