Galerii: Balti jaamas toimub ajareis nõuka-aega

Näituse tarbeks ehitatakse Balti jaama ootepaviljoni autentne nõukogude aegne täissuuruses 3-toaline korter. Väljapanekult ei puudu ka gaseeritud vee automaat, milliseid võis kunagi linnatänavatel kohata ning kollane kaljavaat, kust kõik saavad soovi korral keelekastet osta. On esindatud ka Rahvusarhiivi koostatud väljapanekud «Laule ja lugusid möödunust» ja «Eesti filmi autoriplakat 1970–80ndatel».

«Ajareis. Elu Nõukogude Eestis» korraldaja Tanel Soosaare sõnul heidab näitus pilgu ajaperioodi, mille üle on täna võimalik muiata. «Kas kujutate ette, et oli aeg, mil vanast laste jalgrattast ja mootorsaest ehitati muruniiduk või piimapakikilest kooti vannitoavaipu? Lugusid nõukogude ajast, mis aastal 2019 tunduvad absurdsete ja naljakatena on lõputult. Meie näitusel saab ajas tagasi reisides seda kõike meenutada,» sõnas Soosaar.