Naiste kriisikodu psühholoog: oluline on vahet teha peretülil ja perevägivallal

Ülle Kalvik ütles, et kriisikodu poole on pöördumisi aastas keskmiselt üle 500. «Osa neist naistest on vajanud majutust, ent suurem osa vajab nõu ja tuge oma olukorras selgusele jõudmisel ja abi vägivallaringist väljumisel,» selgitas Kalvik.

Psühholoog kinnitas, et kõige levinum ja kõige raskemini tuvastatav on vaimne vägivald. Naise halvustamine ja alandamine kasvab järk-järgult ning eneseteadvus surutakse aina rohkem alla.

«Mida rohkem naine alla annab, seda tugevamaks muutub surve,» ütles psühholoog ja lisas, et vaimse vägivallaga kaasnevad tavaliselt ka teised vormid, sealhulgas füüsiline vägivald. «Löömist on põhjendatud sellega, et naine ei saanud ju jutust aru,» tõi ta näiteks. Naine on süüdi lisaks eelmainitud vormidele ka majandusliku ja seksuaalse vägivalla puhul, isegi joomises süüdistatakse naist, selgitas Kalvik.

«On loomulik, et üks naine otsib kaaslast, vajab lähedust, armastust ja turvatunnet. «Unelmate mees» oli algul nii hooliv, ta vaatas ette ja taha ega lasknud kedagi väljavalitu lähedale,» rääkis Kalvik ja lisas, et selline mees valvab naise tegevust, ta kontrollib ja korraldab naise elu. «Niisuguses käitumises ei näe armunud naine midagi halba. Tasapisi hakkab aga mehe ettemääratus teda ahistama – ta ei tohi ilma kokkulepeteta kodust välja minna ega oma sõprade või klassikaaslastega kohtuda või telefoni teel juttu ajada,» selgitas Kalvik, kuidas koduvägivald algul välja näeb.

Ta lisas, et teadlikkus oma olukorrast tuleb naisteni eri teed pidi ja eri ajaga. «Need, kes on pidanud lapsest peale elama vägivaldsete suhetega peres, on eluks kaasa saanud moondunud peremudeli,» ütles ta.

Kriisikodu praktikas on Kalviku sõnul aga eriti ohus haritud, kenad, asjalikud naised, kes ei osanud aimatagi, et kõige lähedasem inimene võib nendega nii alandavalt käituda. «Nad usuvad, et nemad ise on ausad ja peavad sõna, siis on loomulik oodata seda ka oma partnerilt,» rääkis psühholoog ning tõdes, et see ei pruugi nii olla. «Seltskonnas aktiivsed ja end hästi ülal pidavad mehed on tihti ka lugupeetud ja head töötajad,» ütles Kalvik ning lisas, et sellist tüüpi meeste puhul ei usu keegi, et kodus on sellel inimesel hoopis teine nägu.

«Eriti raske on tuge leida väikelinnas või alevikus elaval naisel, sest kõik arvavad kõiki tundvat ja otsuseid tehakse läbi subjektiivsete kogemuste. Seeläbi võib naisest kui ohvrist saada hoopis süüdlane,» märkis Kalvik.