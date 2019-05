Indrek Sirk: auto pardakaamera salvestusi ei tohi valimatult avalikustada

"Kui on iseendaga seotud menetlusjuhtumi jaoks kindlustusele või politseile avalikustamine, siis probleeme ei ole ja see on lubatud. Kui on soov panna internetti üles, et kedagi häbimärgistada, siis inimesed ja teatud juhtudel ka sõidukite registreerimismärgid tuleb hägustada," ütles ta ja lisas, et tuleb lähtuda põhimõttest, et teavitatakse avalikkust, et selline asi on juhtunud ja võib-olla keegi võtab sellest õppust, et niimoodi ei tohiks käituda.