Poolamets: Tartu rahulepingu unustamine tähendaks Ukraina reetmist

Teie seisite ka Eesti krooni eest. Ma arvan, et meil ei läheks nii hästi, kui meil kehtiks praegu Eesti kroon. Mulle meeldib euro.

Kui keegi tahab eurot kasutada, siis on see tore. Mina leian, et kriisid alles tulevad, eurosüsteem võib kokku variseda. Oma rahaga juhiksime me ennast kindlamini. Puudused tulevad välja kriiside ajal. Ilusa ilmaga on tore sooti tõmmata ja purjetada. Need võimu äraandmise tagajärjed ilmnevad kriiside ajal.

Praegu me ise ei valitse oma rahandussüsteemis. Sellepärast tahab ka Itaalia euroalast väljuda, vähemalt Põhjaliiga on huvitatud liiri tagasitoomisest. Euroala on ühesüsteemne kõigile ja see ei sobi Lõuna-Euroopale, sest nad vaesuvad. Kreeka läks praktiliselt pankrotti.

Kreeka läks pankrotti nende endi juhtimisvigade pärast.

Kreeka on spetsiifiline riik. Nad aeg-ajalt devalveerisid oma valuutat, aga euro ei võimalda neil enam sellest august välja tulla, mida nad ise aeg-ajalt endale kaevavad. Euro on paindumatu ja tsentraliseeritud süsteem. Mina leian, et kohapeale tuleb anda rohkem otsustusõigust. Andke rahandusalast otsustusõigust, andke kõige üle rohkem otsustusõigust! Usaldage oma inimesi ja oma rahvaid! Euroopa Liidus ei usaldata isegi 20- ja 30-miljonilisi rahvaid ja nende võimet otsustada oma saatuse üle. See on koolidirektori suhtumine täiskasvanud inimestesse.

Milline see ideaalne Euroopa siis teie silmade läbi on?

Ideaalne Euroopa Liit ei ahista rahvusriike ja austab rahvusriikide suveräänsust.

Mina ei tunne ennast ahistatuna.

Ärge tundke. Mina tunnen. Mind huvitab riigi suveräänsus. Tavakodanikuna te tahate ainult seda, et turul oleksid head hinnad.

Ei, ma tahan vabadust ja julgeolekut.

Aga te ei saa vabadust. Sest Euroopa Liit piirab vabadust.

Kuidas ta piirab minu vabadust?

Lugege Euroopa Liidu Teatajat. Lugege üles, mitu direktiivi iga kuu tuleb. Keskvõim reguleerib meie elu, nagu me ise ei oskaks oma elu elada! Soomes tahab ta reguleerida isegi huntide arvu. Belgias pole olnud kakssada aastat ühtegi hunti, aga nemad teavad seal, et Soomes peab olema täpselt nii palju hunte.

Hästi, need on totrused...

Need ongi totrused, aga neid totrusi on lugematu hulk. Euroopa Liidu sees on ka praegu ideaalse Euroopa elemente. Näiteks siis, kui riikidel on võrdsed õigused – väikeriikidel ja suurriikidel. Et mõnes otsustusvaldkonnas oleks meil vetoõigus. Aga praegu sõidavad suurriigid meid näiteks Euroopa Parlamendis enamusega maha. Saksamaal on üle 90 hääle, Eestil on kuus häält. Mis hääl meil seal siis on? Me oleme vähemuses, meie hääl ei kõla.

Rahvaarv ja häälte arv on ju demokraatlik mõõde.