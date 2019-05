Endine kohtunik jätkab vähem saadud pensioni tõttu kohtuvaidlust

Kunman kinnitas BNS-ile, et õigluse jalule seadmiseks peab ta nüüd igal juhul riigikohtusse pöörduma.

Taotluse ajastus on oluline

«Kaebaja juriidilist kvalifikatsiooni arvestades saab temalt eeldada võimekust asjakohaste õigusaktidega omal käel tutvuda või pöörduda õigeaegselt SKA poole selgituste saamiseks, et teha enda jaoks soodsaim valik,» märkis ringkonnakohus.

Vanaduspension määratakse pensioniikka jõudmise päevast, kui pensioniavaldus on esitatud kolme kuu jooksul pensioniikka jõudmise päevast arvates. Antud juhul ei võimaldanud seadus seetõttu määrata Kunmanile vanaduspensioni tagasiulatuvalt ehk 2013. aastast, sest avaldus ei olnud esitatud õigeaegselt ehk kolme kuu jooksul.

Kohtu hinnangul on nõue esitada vanaduspensionile tekkinud õiguse korral pensioniavaldus ning selle nõudega seonduv piirang, mille kohaselt ei maksta vanaduspensioni tagasiulatuvalt rohkem kui kolme kuu eest, eesmärgipärane ja antud asjaoludel ka proportsionaalne.

Ringkonnakohus selgitas, et nõue esitada vanaduspensioni saamiseks avaldus arvestab isiku vabadusega otsustada ise ajahetke üle, millal ta soovib vanaduspensionile jääda.

Näiteks võib isik valida edasilükatud vanaduspensioni või hoopis ennetähtaegse vanaduspensioni. Inimeste puhul, kellel on samaaegselt õigus mitmele pensionile või mitmele erinevale pensionilisale, mida ei määrata samaaegselt, arvestab see regulatsioon ka tema vabadust ise määrata, millist liiki pensioni ta soovib saada.

Nõue esitada pensioniavaldus on vajalik ka praktilistel põhjustel, sest vanaduspensioni õiges suuruses välja arvutamine ja maksmine ei ole võimalik üksnes riiklikesse registritesse kantud andmete põhjal.

Kohtu hinnangul kompenseerib seda, et Kunmanile ei maksta õigel ajal esitamata jäetud taotluse tõttu pensioni alates vanaduspensioniikka jõudmisest, asjaolu, et talle on määratud suurendatud vanaduspension kooskõlas riikliku vanaduspensioni seadusega.