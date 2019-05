Vaadake, millised loomad lähevad vapralt sõtta

Idee tuum seisnes selles, et jaapanlaste majad olid ehitatud kergesti süttivatest materjalidest, nagu puit ja bambus. Adamsi nägemuses tuli tuhanded nahkhiired, väiksed süütepommid seljas, toimetada lennukiga linna kohale ja lasta nad seal lahti, misjärel nad leiavad endale koha hoonete katuste all ning seejärel käivitab kellamehhanism väiksed pommid, mis tekitavad suurel alal korraga sadu tulekahjusid.

Kuigi idee võib esmapilgul tunduda ulme vallast, jõudis see Washingtonist Valgest Majast noore zooloogi, nahkhiiri uurinud Donald Griffinini, kes leidis, et mõttel on jumet. Nahkhiiri leidus üle Ameerika miljonite kaupa, nad jaksavad kanda kuni kahekordset oma keha raskust, oskavad isegi pimedas leida elamiseks varjulise paiga ning veedavad osa elust talveunes, mis tähendab, et neid ei pea pika lennureisi ajal Jaapani kohale toitma. Ameerika sõjavägi käivitas nahkhiirepommide väljatöötamiseks programmi Project X-Ray.