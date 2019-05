Välismeedias levib kulutulena Mart Helme seksistlikuks tembeldatud märkus presidendi kohta

Välismeedia tähelepanu pälvis siseminister Mart Helme sõnavõtt, kus ta nimetas president Kersti Kaljulaidi «emotsionaalselt ülesköetud naiseks». Uudise avaldas rahvusvaheline uudisteagentuur Associated Press (AP), mille kaudu on see jõudnud meediaväljaannetesse üle maailma.

Samuti on tsiteeritud Mart Helme sõnu, kus ta ütles, et Kersti Kaljulaid ei ole lihtsalt tavaline naine, vaid president ning ei saa endale lubada emotsionaalselt üles köetud naise käitumist.

Veel on kirjas, et Mart Helme tegi selle seksistliku märkuse (sexist remarque- inglise keeles) samal pressikonverentsil, kus ta süüdistas kohalikke meediaväljaandeid topeltstandardites, kui nad nüüdseks endist ministrit puudutavat koduvägivalla kahtlust kajastasid.

Artiklites on ära märgitud ka Mart ja Martin Helme mitmeti mõistetava OK-käemärgi näitamine oma ametisse nimetamisel. Kuna varasemast tuttavat märki on hakanud kasutama paremäärmuslased ja valgete ülemvõimu levitajad, on AP hinnangul märk omandanud alternatiivse tähenduse. AP on küsinud käemärgi näitamise osas kommentaari ka Mart Helme käest, kuid ei ole vastust saanud.