Idapoolsed sillad suudavad liitlaste tanke kanda

Uutele ja renoveeritavatele sildadele on kehtestatud koormusnõuded, sildade renoveerimisel üldjuhul massipiirangud kaotatakse, märkis Kurg. Tema sõnul võivad uued sillad kanda näiteks ka 240-tonniseid veoseid.

Tankid on Eesti õigusnormide kohaselt eriveosed ja nende transportimise tingimused ning veoteed peab maanteeamet kooskõlastama.

Lisaks olemasolevatele sildadele on Eesti kaitseväe pioneeripataljonil võimekus rajada ajutisi sildu juhul, kuis seda nõuab vägede liigutamise taktika või kui olemasolevad sillad on mineeritud või õhku lastud.

Liitlaste pataljoni lahingugrupp saabus Eestisse 2017. aasta kevadel ja baseerub alaliselt Tapal ning tegutseb 1. jalaväebrigaadi koosseisus. Ühendkuningriik panustab missiooni kaitseministeeriumi andmetel rohkem kui 800 sõjaväelasega, kelle käsutuses on ka tankid Challenger 2. Tegemist on Suurbritannias toodetud tankidega, mida lisaks Briti armeele kasutab ka Omaani sõjavägi.

Challenger 2 lahinguvalmiduses masina kaal võib ulatuda 75 tonnini, tanki maksimaalne kiirus teedel on kuni 59 km/h ja maastikul kuni 40 km/h. Tanki meeskonnas on neli liiget. Brittidel on Eestis ka 45 tonni kaaluvad liikursuurtükid AS90.