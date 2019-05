Jüri Ratas: minu valitsuse ajal ei pöörata Eestimaal midagi pea peale

Jüri Ratas ütles EKRE retoorikat kommenteerides, et Eesti ühiskonnas proovitakse praegu iga hetke näha kui midagi hirmsat ja halba.

«Mulle tundub, et olukord on kogu ühiskonnas praegu üsna hüsteeriline ja me otsime igat õlekõrt – ja see käib nüüd kõigi kohta – et kas sellest õlekõrrest saame midagi süüdata ja kui suur see lõke või plahvatus tuleb,» ütles Ratas.

Ta lisas, et ei tea, kas me ühel hetkel mõistame, et õlekõrre süütamine võib viia kogu rookatuse maha põlemiseni.

«Ma ei arva, et Eesti ühiskonnas ja Eestimaal on midagi pea peale pööratud. Ja seda ka ei pöörata, vähemalt minu valitsuse ajal kindlasti mitte. Eesti hoiab oma välis- ja kaitsepoliitilist kurssi samamoodi edasi samal joonel, mis ta on hoidnud ja me lähtume sellest,» ütles ta.

Jüri Ratase sõnul on kõige olulisem tagada Eesti ühiskonnas rahu ja mõistlik ning sõbralik joon. «Meie riik on meie jaoks liiga kallis, meie inimesed on liiga armsad, et siin 45 000 ruutkilomeetril minna karvupidi kokku. See ei vii mitte kuhugi. Ja ma arvan, et see väga polariseeriv ja turbulentne olukord on vaja maha rahustada,» sõnas ta ja lisas, et kindlasti on siin peaministril suur roll ja vastutus.

Ratas ei nõustu Helme kriitikaga

Saates tulid jutuks ka eilne valitsuse pressikonverents ning siseminister Mart Helme sõnad president Kaljulaidi kui emotsionaalse tavalise naise kohta.

«Kindlasti ma ei jaga selliseid ütlusi naisterahvaste kohta. Ütlesin ka juba siis, et president otsustab oma käitumise ise, kas ta tõuseb püsti ja läheb saalist välja või ei lähe,» ütles ta. Ratas lisas, et presidendi käitumist kuidagi hukka ta ei mõista, sest presidendil oli õigus seda teha.

«Kindlasti on mul oma arvamus, kuidas mina oleksin seda teinud, aga meil on kombeks üks president korraga,» ütles Ratas.

Ratas kommenteeris ka Mart Helme kriitikat lastekaitse- ja naisteorganisatsioonide kohta, kes Marti Kuusiku ukse taha olevat ilmunud.

«Lastekaitse peab kindlasti oma tööd tegema ja ma olen veendunud, et ta teeb ka antud juhtumi juures oma tööd väga professionaalselt. Samuti ma arvan, et kogu ohvriabi, mis pakub oma tuge sellistele peredele, peab oma tööd tegema ja käitub ka kõige parema äranägemise järgi,» ütles Ratas.

Ratas märkis ära ka eilse naiste tugikeskuste pöördumise, kus rõhutati, et seda peret tuleb kaitsta ning nende turvalisus tagada. «Eesti on väike koht, aga Rakvere on veel väiksem koht,» lausus ta ja palus perekonnale praegu rahu.