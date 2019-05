Erihooldekodude laialikolimine põrkub vastuseisudele

Plaan on osa suurest Euroopa regionaalarengufondi projektist, mille mahuks on 56 miljonit eurot ning mille eesmärk on sulgeda suured, mitmesaja asukaga ühiselamu tüüpi hooldekodud psühhiaatriliste erivajadustega inimestele ning asustada hoolealused ümber väiksematesse üksustesse Eesti erinevates paikades.