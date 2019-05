Pentagon ähvardab F-35 tugitootmise Türgist välja viia

Shanahan ütles eile ajakirjanikele, et valitsus ei tagane vastuseisust S-400 kasutuselevõtmisele Türgis.

«Kui Türgi otsustab, et S-400 on otsus, mille nad tahavad teoks teha, peame me oma tööd Türgist välja viima,» sõnas ta.