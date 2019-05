Tänavu on liikluses elu kaotanud 19 inimest

Jaanuarist aprillini juhtus 344 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 435 inimest ja hukkus 19. Surma saanutest seitse olid jalakäijad, vigastatute hulgas oli neid 87. Neist omakorda 23 olid jalgratturud.

Aasta varem juhtus jaanuarit aprillini 347 rasket liiklusõnnetust, milles hukkus 20 ja said vigasdtada 449 inimest.

Politseikapten Sirle Loigo sõnul on ilusad ilmad on toonud liiklusesse erinevas vanuses jalgrattureid, kuid kahjuks näitab liiklusõnnetuste statistikast, et autojuhid ja jalgratturid ei oska tihtipeale teineteisega teel arvestada.