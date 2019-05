Madridi kohus lubas Kataloonia eksjuhil Euroopa Parlamenti kandideerida

Erakond Koos Kataloonia Eest (Junts per Catalunya) süüdistas valimiskomisjoni katses Puigdemonti «vaigistada ja kõrvale lükata, et ta ei saaks selgitada, mida ta Euroopa institutsioonide südames esindab».

Madridi kohtu otsus tuli päev pärast ülemkohtu üksmeelset otsust, et kolmikule kandideerimise keelamisel puudub alus. Ülemkohus palus Madridi kohtul teha kaasuses viivitamatult otsus.

Kohtu sõnul on valimised üks põhiseaduses tunnustatud põhiõigusi ja põgenemine seda ei muuda.

Selle järel põgenesid Puigdemont ja teised Hispaaniast. Puigdemont, Comín ja Ponsatí on kõik Hispaanias tagaotsitavad mässu ja riigi raha väärkasutamise süüdistuse alusel. See tähendab, et Hispaaniasse naasmisel peetakse nad kinni.