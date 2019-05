Pildid ja video: Tallinna Sadama eksjuhid astusid lõpuks kohtu ette

Prokuratuur tahab Poola laevatehase juhi menetluse anda üle Poolale

Riigiprokurör Laura Feldmanis tegi taotluse anda kohtu all oleva Poola Remontowa laevatehase endise juhatuse liikme Jan Paskowzski menetlus üle Poola riigile. Riigiprokuratuur on saanud Poola Gdanski ringkonnaprokuratuurilt kinnituse, et ka Poolas on algatatud kriminaaluurimine, et selgitada, kas Remontowa laevatehase juhatuse liige Jan Paskowzski andis aastatel 2014-2015 Tallinna Sadama juhile Allan Kiilile altkäemaksu selle eest, et TS Laevad ostaks laevatehaselt kaks parvlaeva.

Riigiprokuratuuri abiprokurör Aare Pere selgitas istungil, et kriminaalmenetluse seadustik ei luba samas asjas kahe paralleelse menetluse läbiviimist. Pere sõnul toetab riigiprokuratuur uurimise üleandmist Poolale, kuna teadaolevalt ei seo Jan Paskowzskit Eestiga peale süüdistuses toodud altkäemaksuepisoodi midagi.

Saal osutus süüdistatavate jaoks liiga väikeseks

Kuna protsessil on süüdistatavaid palju, selgus istungi alguses, et kõik süüalused ei mahu kohtusaali neile mõeldud kohtadele ära. Saali üks pool on mõeldud süüdistatavate ja teine süüdistaja ja kannatanute jaoks. Pärast mõningat segadust kolis osa süüdistatavaid koos oma kaitsjatega süüdistaja saalipoolele. Süüdistaja poolel istub ka Tallinna sadama eksjuht Allan Kiil.

Süüdistatavad Martin Paide, Eno Saar ja Sven Honga olid sunnitud ruumipuudusel istuma tunnistajate ja külaliste toolidele.

Istungi algus viibis üle 20 minuti. Kohtunik Kristina Väliste hoiatas saali jõudes kõiki, et nad oma arvuti toitejuhtmeid kontaktist välja ei tõmbaks, kuna IT-seadistuse tõttu võib see arvutile halvasti mõjuda.

Seepeale tõusis Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres ja ütles: «Süüdi.» «Vara veel,» ütles kolleeg ta selja tagant. Kerese sõnul pani ta oma arvuti juhtme teise pistikusse, kuna esimene oli liiga väike. «Mina ei saa selle eest vastutada, kuidas te arvuti nüüd käituma hakkab,» märkis kohtunik vastuseks.

Riigiprokuratuur süüdistab Allan Kiili ja Ain Kaljuranda aastatel 2005–2015 suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Kohtu all on ka Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ja Jan Paszkowski ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.

Süüdistuse järgi nõustusid Kiil ja Kaljurand võtma altkäemaksu mitmelt ettevõttelt selle eest, et nende lepingulised suhted ASiga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt.

Kiil ja Kaljurand nõustusid süüdistuse järgi nii ühiselt kui ka eraldi tegutsedes võtma altkäemaksu peaaegu nelja miljoni euro ulatuses.

Süüdistuse kohaselt moodustas altkäemaksust suurima osa, ligikaudu kolm miljonit eurot, Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud.

Süüdistuse järgi oli Martin Paide nõus võtma altkäemaksu üle 40 000 euro, Ain Kaljurand ligi 400 000 eurot ning Allan Kiil üle kolme ja poole miljoni euro.

Süüdistuse väitel jõudis Paide ja Kaljurannani altkäemaks kogu neile lubatud ulatuses, Kiilini jõudis lubatud altkäemaksust ligi kaks miljonit eurot ning ülejäänu jäi tema poolt kätte saamata, kuna ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad mehed vabastati vahi alt 2016. aasta alguses.

Prokuratuur teatas aprilli lõpus, et teeb kõik endast oleneva selleks, et Tallinna Sadama kriminaalasi jõuaks kohtus tulemusliku lõpuni. Prokuratuur välistas, et menetlus lõpetatakse menetlustähtaja ületamise tõttu.