«See on Kanada päritolu kool, kus käib gümnaasiumi tasemel õppetöö. Nüüdseks on laev purjetanud kaheksa-üheksa kuud ja õppeaasta hakkab läbi saama. Nelja ja poole kuu pealt said õpilased korraks koju. Tallinnast purjetavad nad veel Kopenhaagenisse, sealt Amsterdami ning siis on õppeaasta lõppenud ja kõik pääsevad koju,» rääkis Eesti Noorte Purjeõppeseltsi STA Estonia juhatuse liige Madis Rallmann.