Reinsalu: kokkulepet piirileppe viimiseks parlamenti koalitsioon sõlminud pole

Riigikogu väliskomisjoni liige Ruuben Kaalep (EKRE) ütles esmaspäeval Vikerraadio saates «Välistund», et koalitsioonikõnelustel lepiti kokku, et Eesti-Vene piirilepingut parlamendi ette ratifitseerimiseks ei viida, vahendab ERR-i uudisteportaal .

«Fakt on see, et kokkulepet piirilepingu viimiseks parlamenti see valitsusliit sõlminud ei ole. Kindlasti ma analüüsin seda teemat ja vajadusel esitan oma ettepanekud valitsusele, mis puudutab võimalikke järeldusi, kuidas seda küsimust tulevikus adresseerida,» rääkis ta.