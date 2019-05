Poola kaitseväe juhataja saabus Eestisse visiidile

«Poola kuulub samasse regiooni, kus meiegi oleme. Oleme väga palju seotud, olgu see maavägede tegevuses, logistikas, õhu või mereväes – see on ikkagi sama operatsioonipiirkond,» ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. «Peame nii poolakate kui lätlaste ja leedukatega koostööd tegema, et meil oleks regionaalne plaan.»