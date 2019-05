Vabaerakond nõuab taas: riigikogu liikmete kuluhüvitisi peab vähendama

Vabaerakond meenutab, et riigikogu eelmises koosseisus esitasid nad eelnõu, mille eesmärk oli vähendada riigikogu liikme tööga seotud kulude hüvitamist, eelkõige langetada kuluhüvitiste määra 10 protsendini riigikogu liikmete ametipalgast. Sama eelnõuga sai tehtud ettepanek välistada kuluhüvitiste kasutamise sõiduautode liisingumaksete tasumiseks, sest nende maksete korvamine pole põhjendatud.

«Liisingumaksed valmistavad ette auto jääkväärtusega väljaostmist ja erinevalt kütusekulust pole saadikutele nende maksete korvamine põhjendatud,» kommenteeris aastate jooksul toimunud olukorda Vabaerakonna aseesimees Elo Lutsepp. «Kuna kehtiv kuluhüvitiste piirmäär on sedavõrd kõrge, tekib ahvatlus kasutada seda raha mittesihtotstarbeliselt nii parteilistes kui ka isiklikes huvides.»

Vabaerakonna juhatus leiab, et kuluhüvitise kasutamine liisingumaksete tasumiseks on riigi raha raiskamine ja peab endiselt vajalikuks olemasoleva korralduse muutmist. «Samuti toetame kuluhüvitiste vähendamist. Loodame jätkuvalt, et riigikogu käesolev koosseis võtab kuluhüvitiste teema siiski millalgi kalevi alt välja,» seisab Vabaerakonna avalduses.