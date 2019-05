Fotod: Ratas kohtus reformierakondlastega

Mõtteõhtu korraldaja erakonna Tallinna ringkonna Kesklinna piirkonna juht Keit Pentus Rosimannus ütles, et ajakirjanikke vestlust kuulama ei lasta.

«See on igakuine erakonna liikmetele mõeldud üritus ja sel korral on Jüri Ratas kohal,» ütles Rosimannus.

Kohtumine toimub teisipäeva õhtul kell 18.00 hotellis Palace ning Rosimannuse sõnul on sinna tulemas ligikaudu 50 reformierakondlast. «See on Chatham House reeglite järgi peetav debatiõhtu, et kõigil kohaletulnutel oleks võimalik sõna võtta,» ütles Rosimannus.