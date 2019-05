Elektroonilised liiklusmärgid reguleerivad Tammsaare teel automaatselt kiirust

«Foorid ja liiklusmärgid on ühendatud automaatikaga ja kui autosid on hästi palju, siis võetakse kiirus ohutuse tagamise eesmärgil automaatselt maha. Ja kui autosid on vähem, näiteks õhtul või öösel, siis tõstetakse lubatud piirkiirus automaatselt 70 km/h,» rääkis abilinnapea Andrei Novikov. Siinai kehtis Tammsaare teel liikluskorraldus, kus 70 km/h piirkiirus oli lubatud alates Varem olid märgid, mis lubasid 70 km/h sõita alates õhtul kella seitsmest hommikul kella seitsmeni.