Tallinna Sadama protsessi osalised hingasid kohtusaali õhu ära

Harju maakohus polnud arvestanud protsessi osaliste rohkusega ja nii oli istungi alguses raskusi kõigile süüdistatavatele ja nende kaitsjatele istekohtade leidmisega. Kui üldjuhul istuvad süüdistatavad ja nende esindajad ühel pool saali ning süüdistajad, kannatanud ja nende kaitsjad teisel pool, siis seekord oli süüaluseid nii palju, et neid jagus saali mõlemale poolele ja osa pidi istuma külalistele ja ajakirjanikele mõeldud kohtadele.

Et niivõrd väike kohtusaal ei ole mõeldud sellise rahvahulga jaoks, andis tunnistust see, et Remontowa laevatehase juhi Paszkowski kaitsja vandeadvokaat Elmer Muna katkestas ootamatult oma kaitsjakõne, ajas pintsaku seljast ja küsis kohtunik Kristina Välistelt, kas õhupuudusega ei saa tõesti midagi ette võtta. Olukorra lahendas Tallinna Sadama ja TS Laevade esindaja Marko Kairjak, kes pani kohtusaali ukse vahele tooli, tagades nii hapniku juurdevoolu.