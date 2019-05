Kaarel Tarand: kaaluda võiks taas erakondade rahastamise muutmist

Kuna Tarandi hinnangul ei ole kampaaniad muutunud väiksemaks ega sisulisemaks, tuleks kaaluda, kas oleks mõistlik jälle erakondade rahastamise korda muuta. «Ma arvan, et see oleks väga vajalik, sest praegune tee on igal juhul ummiktee. Kui me iga nelja-aastase tsükli lõpus tõdeme, et jälle on asi halvemaks läinud, et erakonnad on jälle sügavamal miinuses, jälle oma kulutamist ei suudeta ohjeldada, siis küsime teiselt poolt selle riski hindamise kohta - milliseid riske see ühiskonnale sisaldab, kui erakonnad on sellised suurvõlglased kogu aeg» lisas Tarand.