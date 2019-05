Fotod: Iru elektrijaamas puhkes tulekahju

Kell 13.40 valmistusid päästjad suurendatud jõude sündmuskohalt ära saatma ja kohale jäävad vähendatud mahus päästeekipaažid. Koostöös päästeametiga tagatakse ohutus objektil ning veendutakse, et tulekolle on lõplikult likvideeritud.

«Tunnustame päästeametit väga kiire reageerimise ja hea koostöö eest. On näha, et eelnevalt läbi viidud ühistest õppustest on olnud kõigile osapooltele kasu,» ütles Eesti Energia AS pressiesindaja Priit Luts