Ivar Leimus: Euroopa müntide ajalugu kirjutatakse Eesti leidude põhjal

«Peaaegu igas meie aardeleius on mõni unikaalne münt. Aga me ei saa ühte neist kui kõige väärtuslikumat esile tuua,» rääkis Leimus. «Muidugi on Eestist leitud väga haruldasi münte – näiteks Jaroslav Targa münt. Neid on maailmas leitud üldse kaheksa ja neist neli Eestist. Mida see tähendab? Äkki neid münte vermitigi meil, äkki neid tehti Jurjevis,» lisas ta.