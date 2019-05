Tallinna kesklinnas tabati noored narkoärikad ja suures koguses meelemürke

Samuti selgus, et seltskonnas viibinud alaealised noormehed olid narkootikume tarvitanud. Kahe 17-aastase ja ühe 16-aastase noormehe suhtes alustati väärteomenetlusi, kuna nad on ka varem keelatud ainetega politseile silma jäänud.

«Inimesed, kes soovivad teenida hõlptulu teiste inimeste, nende hulgas ka alaealiste tervise ja sõltuvusprobleemide arvelt, ei ole kahjuks meie tänavatelt kadunud. Seega olulisem on märgata noort, kes on sattunud sõltuvusse keelatud ainetest või veedab aega seltskonnaga, kus keelatud ainete tarvitamine on tavapärane ajaveetmise viis,» sõnas Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

«Määrav roll on selles lapsevanematel, kes suhtlevad oma lapsega päriselt ja tõesti tunnevad huvi tema tegemiste ning sõpruskonna vastu. Kui vanem ei saa iseseisvalt probleemidega hakkama, tuleb pöörduda noorsoopolitseiniku või sotsiaaltöötaja poole, et koos keerulises olukorras lahendus leida,» ütles politseinik.

«Noorte seas levitatakse ka müüti, et mingi koguse narkootiliste ainete omamine on lubatud, mis ei vasta muidugi tõele. Alaealistel on keelatud ka alkohoolsete jookide ja tubakatoodete omamine, ka kinnises pakendis,» lisas Jelena Mirošnitšenko. Ta tõdes, et reeglina üritab politsei esmatarbijate puhul menetlust mitte alustada, vaid suunata selline noor programmi, mis aitab tal kaine ja tervena püsida.