Abhaasia sõjakoleduste eest põgenenud eestlanna sai hiljaaegu endalegi üllatuseks teada, et on tegelikult sünnijärgne Eesti kodanik. Nüüd püüab ta oma kodakondsust ümber vormistada. Kui see õnnestub, võiks sama dokument sünnijärgse kodakondsuse tuua kümnetele praegugi veel Abhaasias elavatele eestlastele.