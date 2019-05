Surematu polk on Venemaal algselt rohujuuretasandil alanud liikumine, millega venelased mälestasid Teises maailmasõjas langenud esivanemaid, kuid mõned aastad tagasi võtsid Venemaa võimud selle korraldamise üle ning nüüd on see Kremli ametliku ideoloogia teenistuses.