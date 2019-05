Õpilase rumal nali ähvardas Keilas koolipäeva ära jätta

Lastevanemate seas levinud jutt oli umbes selline, et üks 9. klassi poiss oli relva kooli kaasa võtnud ja sõbrale rääkinud, et tahaks kedagi tulistada.

Selle peale tegi kooli direktor Mait Tõitoja sotsiaalmeediasse postituse: «Lugupeetud lapsevanemad, õpilased ja õpetajad. Kinnitan teile, et homme toimub tavapärane koolipäev ning ohtu ei ole ei teie lastele ega õpetajatele. Rahulikku õhtut ja ööd Soovib direktor koos Eesti politseiga.»

Vanemate rahustamise asemel see hoopis andis paanikale hoogu. «Väga ebaprofessionaalne kommunikeerimine, pooliku info jagamine, mis ajab inimesed segadusse,» leidis üks lapsevanem.

«Ärgem laskugem spekulatsioonidesse, ootame kooli või politsei poolset selgitust. Kui koolipäeva alguseks selgust pole, on mõistlik lapsed koju jätta, küll siis info ka liikuma hakkab,» arvas teine.

Täna hommikul rahustas direktor kõiki muretsejaid ja kinnitas, et mingit ohtu ei ole. «Õpilased said hakkama rumala naljaga, kuid praeguseks on oht kadunud ja jätkame tavapärase koolipäevaga. Ja loomulikult tegeleb asjaga politsei,» ütles Tõitoja Postimehele.