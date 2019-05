Foto ülimast haruldusest: klient leidis Tallinna restoranis austri seest pärli

Sarnane juhtum leidis aasta alguses aset ka USA-s New Yorgis, kui üks austrisõber samuti kullasoonele sattus. Pensionärist hotellijuhataja Rick Antosh oli parasjagu einestamas Grand Central Oyster baaris Grand Central Stationis New Yorgis, kui tundis midagi hamba all. «Korraga tundsin midagi nagu hammast või plommi ja see oli hirmuäratav,» ütles Antosh PIX11-le. «Ja siis, oh sa poiss, ma sain aru, et see polegi hammas, vaid pärl.»