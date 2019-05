Paet: Eestile on hea, et president Kaljulaid Vene presidenti Putinit isiklikult tunneb

Paet osales Moskvas Eesti suursaatkonna hoone taasavamisel suursaadik Margus Laidre isiklikul kutsel, kuid mitte Eesti presidendi ametliku delegatsiooni liikmena.

Presidendi toonast visiiti Moksvasse, mille käigus ta kohtus ka Vene riigipea Vladimir Putiniga, peab Paet igati tervitavaks.

«Minu arusaam on olnud väga ühene: ükskõik, kui keerulised suhted naabrite vahel on, ja täna Eesti-Vene suhted on keerulised, kõrgemal poliitilisel tasemel ikkagi kontaktid peavad olema. Isegi kui võtta teatav musta stsenaariumi võimalus, mida ma loodan kunagi ei juhtu, siis alati võib ju minna veel keerulisemaks. Selleks, et vältida suuremaid probleeme, on oluline, et riigijuhtidel oleks võimalus teineteisega kiiresti saada ühendust, ja seda ühendust on alati saada lihtsam ja ka saada ka sisulisemalt, kui need inimesed ikkagi mingil määral teineteist tunnevad. Et nad on omavahel kõnelenud, nad teavad kes on kes. Seda ma võin ka oma minevikust välisministri ametist öelda kuidas keerulisel hetkel kiire ja sisulise ühenduse saamine Venemaa välisministriga oligi ühel hetkel väga tähtis.»

Urmast Paet rääkis ütles, et temal Venemaale sõitmise ees mingit hirmu ei tunne, kuid need hirmud on eestlasel olemas.

«Paljudel olen täheldanud seda, et kardetakse Venemaad seetõttu, et ei olegi kingisugust kogemust. Et kogu pilt ongi kujundatud ainult ajakirjanduses ilmunud info põhjal ja ongi tekkinud tõrge ja hirm,» ütles Paet.

«Ja muidugi on ka inimesi, ka poliitikuid, kes Venemaale on varem reisinud, aga viimase viie aasta selgelt pingestunud suhted läänemaailma ja Venemaa, sealhulgas ka Eesti ja Venemaa vahel, on neis tõrkeid tekitanud. Poliitikute ja avaliku elu sektori tegelaste puhul on õhus üks küsimärk veel – see on need nn. mustad nimekirjad, mida vastastikku – Euroopa Liit teatud Vene tegelaste suhtes ja Venemaa omaltpoolt on rakendanud. Ega lõplikult need nimekirjad ei ole ju avalikud.»

Paet ise ütles, et teoreetiliselt võib ehk tedagi tabada halb üllatus kuskil Venemaa lennujaamas, et ei lastagi riiki. «Ma mõtlesin selle peale. Ongi näha kuidas ikkagi psühholoogia selles osas toimib. Aga kui ei lasta sisse, siis ei lasta,» märkis ta.