Venemaal elavad Eesti kodanikud käisid suursaatkonnas valimas europarlamenti

Venemaal elab üle 13 000 hääleõigusega eestlast, kuid Moskva suursaatkonnas asuvas valimisjaoskonnas käisid hääletamas vaid mõned üksikud inimesed, edastas «Aktuaalne kaamera».

Suursaatkonna töötajate sõnul on vähese osalemise põhjusteks e-valimiste eelistamine ning ka see, et paljud Venemaal elavad Eesti kodanikud ei saa aru, millega tegelevad europarlamendi saadikud, kuid neile, kes hääletamas käisid, on europarlamendi valimised suur sündmus.

«Minu jaoks on kõik Eesti valimised tähtsad, aga mul on lihtsalt keeruline tavaliselt valida, sest ma elan oma perega Arhangelskis. Aga antud momendil oleme Podolskis tütre juures. Ni et sealt ei ole raske käia,» rääkis Jüri «Aktuaalsele kaamerale».