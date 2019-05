Valingu lehmafarmist põgenesid lehmad

Kella 15 paiku sai häirekeskus teate, et Valingu lehmafarmis on pääsenud välja mullikad. Päästeamet ja politsei ning ka inimesed, kes märkasid lehmi, suutsid suurema osa põgenikest tagasi farmi toimetada. Valingu farmi omaniku sõnul on kolm lehma veel kadunud.