Soomlased tulid Vabadussõtta Eesti eest surema

Raamat annab ülevaate sellest, kes need mehed olid, kuidas nad surma said ning kuhu on nad maetud, aga miks nad vabatahtlikult Eesti eest sõtta tulid, ei ole tänaseni päris selge.

Soome saatkond kinnitab, et kuigi toonastest sündmustest on möödas täpselt sajand, on tegu tõepoolest alles esimese raamatuga Vabadussõjas hukkunud Soome vabatahtlikest. Ain Krillo ja Mati Straussi raamat «Vägitöö kaunis jääb» on nii eesti kui soome keeles, see on valminud Vabadussõja Ajaloo Seltsi ja Soome suursaatkonna koostöös.

Raamatut esitleti tänastes Nuku Teatri ruumides Laia ja Nunne tänava nurgal, sest sada aastat tagasi asus just seal soome vabatahtlike sõjaväehaigla. Kui varem arvasid teatri inimesed teadvat, kus soomlaste haigla asus, siis raamatuesitluse päeval võeti vanad fotod veelkord ette.

«Kui me täna käisime peakunstnik Rosita Rauaga veelkord vaatamas, siis leidsime, et pigem see saal. Kui vaadata lage, siis see sein on hiljem ehitatud rohkem kinniseks. See on tõenäoliselt olnud tunduvalt laiemalt lahti,» ütles Nuku Teatri kommunikatsioonijuht Peep Ehasalu.

«Haigla fotol on näha suured aknad. Tänases teatrisaalis on Laia tänava poole avanevad aknad kaetud musta kattega, mida väga harva akende eest ära võetakse. Kui vaatasime proportsioone ja praegust olukorda, siis pigem räägime haigla puhul ikka Ovaalsaalist,» lisas ta.

Sada aastat tagasi oli Nuku Teatri ovaalsaalis Soome vabatahtlike sõjaväehaigla. FOTO: Soome Suursaatkond

«Haigla avati 1. veebruaril ja suleti 17. aprillil 1919. Esimesed haavatud olid Põhja Poegade seast, kes olid osa võtnud Paju lahingust. Siit haiglast käis läbi umbes nelisada sõdurit. Suremus ei olnud haiglas kuigi suur, sest kõige raskemalt haavata saanud mehed viidi kohe Helsingisse,» rääkis Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi.

Küsimusele, mis ajas soome mehed üle mere Eesti eest sõdima, ei oska raamatu koostajad ühest vastust anda. Raamatu tõlkija ja toimeaja Pekka Linnainen juhtis tähelepanu sellele, et tollaste Soome seaduste järgi poleks ühtegi ajateenijat ega muud sõjaväekohuslast tohtinud siia saata. Kõik, kes Soomest Eestile appi tulid, olid vabatahtlikud.

«Kokku tuli siia umbes 4000 soomlast. Meil on alati olnud küsimus, et need mehed tulid siia ju vabatahtlikult, keegi neid ei sundinud. Et miks nad seda tegid? Mis mõtted nendel meestel peas olid? Mida mõtles Aukusti Tuominen, kui tal oli kodus neli last ja naine ootas viiendat. Ja tema tuli Eesti Vabadussõtta vabatahtlikuna Eesti eest võitlema?» ütles raamatu autor Ain Krillo.