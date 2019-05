Venemaa telekanalite vaadatavus aprillis kasvas

Uuringufirma EMOR valimis on 4-74 aastased Eesti elanikud, kelle kodusesse telerisse on paigaldatud mõõdik. Eestis elas 1. jaanuaril 1 323 824 inimest, neist venelasi oli üle 330 000 ja muid rahvusi üle 68 000.

Eesti teleprogramme vahendavate suuremate operaatorite kliendid maksavad põhipakettides olevate Venemaa suurte kanalite eest asjatundjate hinnangul umbes kolm miljonit eurot aastas, sarnase summas eest müüvad need kanalid Eestis reklaamisekundeid ja teenivad niimoodi aastas kokku umbes kuus miljonit eurot. Kõik Venemaalt lähtuvad üldhuvi programmi edastavad telekanalid on rohkem või vähem keskvõimu kontrolli all.