Kotka tänava raudteetammi alune tunnel suletakse kolmeks nädalaks

Kevade hakul tuvastasid Eesti Raudtee töötajad Tallinna-Pääsküla raudteelõigul paikneva tehnoloogilise kivitruubi Kotka tänava poolsetes raudbetoonist tugiseintes praod, mis rongiliiklusest tuleneva vibratsiooni mõjul aina enam lagunevad. Selleks, et peatada konstruktsiooni lagunemine ning tagada jalakäijate ja rongiliikluse ohutus, toimub esmaspäevast kuni 3. juunini veeviimari tugiseinte remont. Nimetatud ajavahemikul on Kotka tänava truup jalakäijate läbipääsuks suletud.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ütles, et tegemist on pikalt kasutuses olnud ja kohalikele elanikele olulise tunneliga, mis on praeguseks amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. «Kuna eesmärk on tagada jalakäijate ohutus ja liikumismugavus, siis parendatakse sel ajaperioodil Tallinna Kommunaalameti tellimusel ka ala valgustust. Tänan AS Eesti Raudteed kiire tehnilise lahenduse eest,» lisas Riibe.