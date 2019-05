Vooglaid saatis laiali palvekirjad, kus kutsub inimesi üles ERRi ajakirjanikke survestama

Vooglaid heidab petitsioonis Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatusele ette, et programmis pole poliitikasaateid, mida juhiks konservatiivse maailmavaatega saatejuhid. ERRi nõukogu liikme Martin Helme katse hakata rahvusringhäälingu ajakirjanikke karistama kukkus läbi, nüüd proovib Helme mõttekaaslane Vooglaid rahvast tagajalgadele ajada.

«Kui rahvusringhääling pole valmis vabatahtlikult ettepanekuid arvesse võtma, siis võib hakata korraldama meeleavaldusi ja juhtima tähelepanu rahvusvahelises meedias. See on väga tõsine asi,» ütles Vooglaid Postimehele.

Vooglaid saatis eelmise nädala lõpus esimese portsu kirju otsepostiga tallinlastele ja Raplamaale laiali. Ümbrikus on viis lehekülge rahvusringhäälingut kritiseerivat teksti, milles Vooglaid toob eraldi negatiivse näitena välja raadiosaated «Sildam ja Samost», «Olukorrast riigis», lisaks telesaated «Esimene stuudio», «Foorum» ja «Ringvaade».

Küsimusele, mis on Vooglaiu eesmärk nende saadete osas, vastas mees küsimusele oma küsimusega: «Aga oskad sa nimetada mõnda poliitsaadet, mida juhib ERRis rahvuskonservatiivne inimene?»

Muusika asemel

ERRi juhatuse esimees Erik Roose ütles, et Vooglaiu allkirjade kogumine ERRi programmi ja sisu ei mõjuta. «See oleks meie 70 aasta jooksul pretsedent, kui hakkaksime mingisuguse petitsiooni järgi oma programmi kujundama. Kas me korraldame rahvahääletuse, mida tegema hakkame?» ütles Roose.

Tema sõnul vaadatakse igal hooajal programm ja saatejuhid üle, kuid hetkel vajadust muutusteks pole. «Meil on rekordarv vaatajaid ja et rahvas meid ei armasta, seda probleemi pole,» ütles Roose.

Roose rääkis, et ajakirjanikke maailmavaate järgi tööle ei valita: «Me ei küsi tööintervjuul, et kuule, keda sa valisid. See oleks absurd. Nii pole võimalik tööd teha, et korraldatakse hääletus ja võtame selle järgi kellegi tööle või laseme kellegi lahti.»

ERRi poliitikasaadete vanemtoimetaja-saatejuht ja aastaid debatisaadet «Foorum» vedanud Andres Kuusk ohkas etteheiteid kuuldes. «Rahvusringhäälingus töötavad vaid sõltumatud ajakirjanikud,» kinnitas ta.

Konservatiivsete erakondade õitsengu poolt võitlev Vooglaid loodab ringkirja abil inimesi mobiliseerida. «Võimalik, et reaalsete muutusteni jõudmiseks tuleb meil rahvusringhäälingule pikemat aega survet avaldada, aga ka selleks on vaja esimesi tõsiseid samme,» kirjutas Vooglaid petitsioonis.

«Vikerraadios on näiteks saade Samost ja Sildam. Miks mitte lisada tund hiljem saade, mis on rahvuslike-konservatiivsete vaadetega inimeste juhtida. Või siis tuua Lobjaka asemele mõni rahvuslike-konservatiivsete vaadetega inimene,» ütles Vooglaid, lisades, et massilise otseposti saatmine on osaliselt ajendatud Lobjaka ERRist lahkumisest.

«Võiks mõnes raadiojaamas näiteks muusikat vähem mängida ja selle asemel uue saate eetrisse lasta,» ütles ta.

Ta pakkus välja talle sobivaid inimesi, kes võiks mõnda poliitsaadet juhtima hakata. «Need inimesed on olemas, näiteks Markus Järvi, Hardo Pajula, Ivan Makarov, Peeter Espak, Maarja Vaino. Sobivatest saatejuhtidest küll puudust ei tule,» ütles Vooglaid.

Järjekordne surveavaldus

Kogenud petitsioonikorraldaja Vooglaid - 2013. aastal kutsus ta rahvast üles kooseluseaduse vastu häält tegema - küsib samas kirjas ka 50 euro suurust annetust. «Aga kui see pole Teile praegu võimalik, siis kas saan loota Teie annetusele summas 25 eurot või 10 euro?» küsib sihtasutuse juht.

Ta keeldus avaldamast, kui paljudele inimestele raha ja toetuse palvekiri edastati. «Me saadame algul oma toetajatele, aga pole välistatud, et lähme suurema ringi kaasamise peale välja. /../ Otsepostiga saame pöörduda ka sadade tuhandete inimeste poole,» ütles Vooglaid.

ERRi nõukogu esimees Rein Veideman ütles, et rahvusringhäälingu saadete maailmavaateline ulatus on lai ning petitsiooni puhul on tegemist äärmusest tuleneva mõjutuskatsega.