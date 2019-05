Ida-Eesti elanikud häiritud: miks on vähiliidu reklaamis vähkkasvaja paigutatud Narva kohale?

Eesti Vähiliidu reklaamikampaania on tekitanud hämmastust kahe Eesti piirkonna elanikes. Kuigi kampaania algas aprilli alguses, tõusis pahameeletorm alles nüüd.

Inimesed, kes nägid seda sotsiaalmeedias, jagunesid kahte leeri. Ühed soovitasid mitte mõelda reklaamile külge asju, mida seal pole. Aga teised nägid seal justkui illustratsiooni EKRE esimehe, siseminister Mart Helme kurikuulsale ütlusele, et mitte Eesti päritolu elanikud olevat «Kremli vähkkasvaja». Reklaamis on vähki sümboliseeriv roosa romb paigutatud just Ida-Virumaa kohale.

Sealsed elanikud märkisid Facebookis, et ruudukese paigutus osutab otseselt sellele, et just nemad on see vähkkasvaja Eestimaa kehal. Peale nende on erutunud ka Peipsi järve ääres elavad inimesed, sest ka nemad on kaetud vähiruuduga.

Rus.Postimees.ee pöördus Vähiliidu poole, et saada nende kommentaar ning ühtlasi saada teada, kes on selle šedöövri autor. Sealjuures, teades, et kampaania patroon on peamine inimõiguste eest võitleja Eestis – õiguskantsler Ülle Madise, kes on tuntud kui haritud ja taktitundeline inimene, pöördusime õiguskantsleri büroosse küsimusega, ega selles reklaamis miski ei häiri?

«Väga kahju, kui keegi tõlgendas kampaania logo valesti. Kampaania eesmärk on üheskoos toetada vähi profülaktikat ja varajast avastamist, mis lubab päästa tuhandeid elusid. Eesti Vähiliit vaatab kampaania logo üle ja vajadusel teeb selles muudatused,» kinnitas õiguskantsleri pressiesindaja Janek Luts.