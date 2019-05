Rein Lang kahtlustab ajakirjandust õiguskaitse positsioonide eelistamises

«Eesti ajakirjandus ei ole süütuse presumptsioonist lõpuni aru saanud. Paljudes asjades me näeme, et üksikisik ajakirjandust ei huvita, vaid huvitab eelkõige õiguskaitse positsioon. Kahetsusväärne on ka see positsioon, et vead õiguskaitses võivad küll tekkida, aga midagi pole parata – kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad,» rääkis Lang.

«Minu küsimus on endiselt suunatud eelkõige eraajakirjandusele: kus on see teie toimiv ärimudel? Kõik need andmed mis minuni erinevate allikate kaudu jõuavad näitavad, et kindlat sihti ja korralikku plaani ei ole. Tuleb püstitada väga selge küsimus: kui töötatakse kahjumiga, siis kui kaua see saab kesta,» märkis Lang. «Praegu võib tajuda eraajakirjanduse natukene niiskevõitu pilku riigi suunas. Et meil on jama majas, tulge nüüd appi! Vot siis on ajakirjandusvabadusega jama majas,» lisas ta.