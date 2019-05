Selgusid nelja Tallinna linnaosa vanemad

Pärast märtsikuiseid valimisi siirdus kolm Tallinna linnaosavanemat riigikokku, Pirita vanem Alina Tubli aga läks lapsepuhkusele. Täna määrati nende asemele uued inimesed.

Lasnamäe linnaosavanema kandidaat Andres Vään (58) on seni töötanud Tallinna Linnatranspordi ASi trammiliiklusteenistuse direktorina. Tema tegevuse ajal on viidud edukalt ellu retrotrammide projekt ja muusikainimeste nimedega trammide algatus, lisaks on ta olnud olulises rollis Lennujaama trammi projektis.

Põhja-Tallinna linnaosavanema kandidaat Peeter Järvelaid (61) on Eesti üks tuntumaid õigusajaloolasi, ta on Tallinna ülikooli dotsent ning on olnud varasemas tööelus nii Sisekaitseakadeemia rektori kohusetäitja kui ka Mereakadeemia rektor. Järvelaid on Tallinna teenetemärgi kavaler.

Pirita linnaosavanema kandidaat Tõnis Liinat (33) on alates 2015. aastast tööl Pirita linnaosavalitsuses ja keskkonnaameti haldusalas erinevatel positsioonidel. Praegu töötab ta Pirita linnaosavalitsuses arendusnõunikuna. Hariduselt on ta arborist ja tegutsenud varem eraettevõtluses.

Haabersti linnaosavanema kandidaat Andre Hanimägi (29) on Keskerakonna avalike suhete juht. Varem on ta töötanud Pirita linnaosavalitsuse avalike suhete juhina ja Valgamaalases reporterina. Tal on magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises Tallinna Ülikoolist.