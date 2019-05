VIDEO Marine Le Pen entusiastlikult: kohtun EKRE juhtidega, et teha ühine fraktsioon

Marine Le Peni saabudes lennujaama öeldi alguses ajakirjanikele, et küsimusteks on liiga hiline tund, ent Le Pen vastas siiski paarile küsimusele.

Le Pen ütles kohale tulnud ajakirjanikele entusiastlikult, et tuli Eestisse kohtuma EKRE juhtidega. «Kohtun EKRE juhtidega, kellega koos tahame teha ühise Euroopa Parlamendi fraktsiooni - ühiselt Matteo Salvini, Austria Vabaduspartei, meie Flaami, Taani ja Soome sõpradega,» ütles Le Pen.

Krimmi teema kohta märkis Le Pen lakooniliselt, et «iga riik on vaba ajama oma diplomaatiat».

Küsimusele, milline lootus on tal Euroopa ja Eesti osas, vastas Le Pen: «Rahvuste Euroopa, see on minu lootus.»