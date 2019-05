Poliitloogika ütleb, et opositsioonipartei saab lubada endale liialdusi, mis kaovad koos valitsusvastutusega. Näib, et see on juhtunud ka Itaalias, kus kahe võimupartneri, Viie Tähe Liikumise (M5S) ja Liiga euroskeptilisus on Euroopa Parlamendi valimiste lähenedes võtnud avalikult agressiivse tooni asemel üsnagi mõõduka vormi.