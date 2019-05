Video ja galerii: presidendiga kohtunud ministrikandidaat Kert Kingo: e-valimised on meie tulevik

Kingo saabus presidendi juurde üksinda. Üle tunni aja kestnud kohtumise järel ütles Kingo ajakirjanikele, et presidendiga räägiti IT-sektorist, Eestist kui e-riigist.

«Meil oli väga sisukas ja huvitav vestlus, meil oli väga palju ühiseid arusaamisi asjadest ja Eesti tuleviku edendamisest IT-valdkonnas. See on praegu hästi aktuaalne, igapäevane eesmärk meil.»

President uuris temalt e-valimiste kohta. «President küsis minult, kuidas ma suhtun e-valimistesse,» sõnas ta, lisades, et räägiti, kuidas saaks e-valimisi teha selgemaks ja arusaadavamaks. «E-valimised on meie tulevik igal juhul,» kinnitas ta.

Uue ministri sõnum välismaalastest töötajatele: «Me peame aktsepteerima seda, et IT-valdkonnas ja kogukonnas on paratamatult palju välismaalasi, spetsialiste erinevatest riikidest ja nendega me ikka peame koostööd jätkama.»