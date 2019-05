Ratas lükkas Riia visiidil ümber Helme väited poliitikute seostest rahapesuga Eestis

Opositsioonipoliitik Jürgen Ligi (RE) võttis täna sotsiaalmeedias sõna ja kirjutas, et siseminister Mart Helme valetas eilses «Aktuaalses kaameras», kui teatas, et tal oli olnud hommikul spetsialistidega koosolek, kus ta oli kuulnud, kuidas kolm erakonda – RE, SD ja IRL – lasid pesta miljardeid raha ja seda jäi korruptiivsena (neile) Eestisse. «Sellisest koosolekust ei tea keegi teine peale siseministri ega suutnud seda kinnitada täna riigikogus ka mees ise,» kirjutas ta.

Tegelikult esitas Helme seesugused väited teisipäeval riigikogus, mil riigikokku saabus visiidile paremäärmusliku Prantsusmaa Rahvusrinde juht Marine Le Pen. Helme sõnas Postimehele antud videointervjuus: «Me näeme seda, et Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa koalitsioonid on lasknud sadu miljardeid rublasid, eurosid, dollareid pesta läbi Eesti pankade. Täna hommikul (teisipäeval – toim) oli mul siseministeeriumis rahapesu teemaline nõupidamine.»

Postimehele ütles siseministeeriumi pressiesindaja Jürgen Klemm, et koosolek, kus arutati ka majanduskuritegevustest, toimus teisipäeva hommikul. Ent seda, mis teemasid seal täpsemalt puudutati, ta kommenteerida ei oska, kuna ta ise ei viibinud koosolekul.

«See pomm plahvatab ühel hetkel, sest selles rahapesus, mis on käinud läbi Eesti, näevad suurt julgeolekupoliitilist ohtu Ameerika Ühendriigid, kes on oma masinavärgid praegu käivitanud. Selle pommi plahvatuses on sees tohutu korruptsioon. Siia, Eestisse, on jäänud korruptiivset raha väga paljudele väga erinevatele inimestele,» sõnas Helme eilses intervjuus. Küsimusele, kui palju sellest pestud rahast Eestisse jäi, vastas siseminister, et piisavalt palju, et «kõike kinni maksta».

Bloombergi ajakirjanik Ott Ummelas küsis täna Riias visiidil viibivalt Jüri Rataselt siseministri väidete kohta, et kas need on ka tõesed. Ummelas vahendas Twitteris Ratase vastust nii: «Eks ka mina olen saanud erinevaid ülevaateid nii politsei- ja piirivalveameti käest kui ka finantsinspektsiooni käest. Mul ei ole mitte ühtegi näidet ega mitte ühtegi kahtlust, et Eesti üks, teine või kolmas erakond oleks kuidagi sellega seotud. Need väited ei vasta tõele.»

Peaministri büroo juht Johannes Merilai kinnitas, et Riias toimus tõesti pressikonverents, kus Bloombergi ajakirjanik esitas rahapesu kohta küsimuse, milles oli kasutatud Mart Helme tsitaati. «Küsimus oli selle kohta, et seda etteheidet on ka varem olnud, võimalik, et seal on korruptiivset maiku. Sellel korral küsis Bloombergi ajakirjanik ja kasutas Mart Helme tsitaati. Peaminister vastas, et tal ei ole selle kohta informatsiooni,» ütles Merilai.