Fotod: Tallinna bussijuht vaatas sõidu ajal tahvelarvutist telesaadet, linn lubab karistust

«On täiesti vastuvõetamatu, et bussijuht paneb nii lihtsa asjaga ohtu reisjate elu ja tervise. Küsiksin siinkohal, mida arvab endast antud bussijuht ning kas tõesti ei suuda inimene mõelda sellele, et paneb sellega reisijad ohtu. Kas tõesti ei ole TLT enda juhte vastavalt koolitanud,» oli mees murelik.

Tema sõnul on TLT ülesanne tagada Tallinnas tõrgeteta toimiv mugav ja ohutu ühistransport ning selleks tehakse kõik endast olenev, et seda ülesannet täita.

«Ometi satub ka meie bussijuhtide hulka neid, kes ei järgi elementaarseid ohutusnõudeid. Meie kohus on taolised töötajad välja selgitada ja nende hoiakuid muuta. Ka konkreetset bussijuhti ootab tõsine vestlus ning karistus. Kui juht tabatakse ebakohaselt käitumiselt esimest korda, jääb ta ilma lisatasust, teo kordumisel järgneb kirjalik hoiatus ja kui ka sellest õppust ei võeta, vabastatakse järjekindel reeglite eiraja töölt. Kuigi tööturul valitseb bussijuhtide põud, ei tähenda see, et peaksime kasutama neid, kellele sõitjate ohutus korda ei lähe,» selgitas Parbus.

TLT AS palub tähelepanelikel sõitjatel ka edaspidi olulistest ohutusreeglite rikkumistest teada anda, sest see aitab puhastada TLT ridu hoolimatutest juhtidest. «Samas kinnitame, et valdav osa meie bussi-, trammi- ja trollijuhtidest on liikluses vastutustundlikud ning sõitjatega suhtlemisel viisakad. Me hindame häid töötajaid ning eeldame, et sellele vastatakse sooviga hoida ettevõtte mainet ja Tallinna ühistranspordi head taset,» ütles avalike suhete spetsialist.