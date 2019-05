Tallinnas kohtuvad Euroopa tipp-prokurörid

Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on rahvusvaheline kuritegevus tõsine väljakutse nii Eestile kui ka tervele Euroopale. «Prokuröri roll pidevalt kasvab kuritegevuse vastases võitluses ja vahetu suhtlus prokuröride vahel annab tuntava eelise kurjategijate ees. Järjest digitaliseeruvas maailmas on kuritegevuse vastase eduka võitluse võti olla paindlik, teha koostööd ja rakendada uusi ja 21. sajandile omaseid digitaalseid lahendusi,» sõnas Perling.

Ta lisas, et digitaliseeruv maailm toob endaga kaasa nii uusi võimalusi, kuid peame olema valmis ka ohtudeks. „Kübermaailmas on võitluses sealse kuritegevusega neli suurt väljakutset – piiride puudumine, piiramatu info hulk, tehnoloogia areng ja kurjategijate ning nende vastu võitlejate erinev keskkond. Selleks, et oleksime valmis küberkuritegusid lahendama, peavad prokurörid olema koolitatud ja piisavalt julged, et uusi lahendusi katsetada. Usun, et võrgustiku kohtumine annab prokuröridele hea võimaluse ideid ja parimaid lahendusi omavahel jagada,» lisas riigi peaprokurör.